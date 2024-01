NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill sieht in den chinesischen Online-Billighändlern Temu und Shein noch keine ernsthafte Gefahr für das Inlandsgeschäft des weltgrößten Internet-Händlers. Trotz beeindruckender App-Downloads betrage die kombinierte monatliche Besucherzahl von Temu & Shein in den USA nur rund ein Viertel des US-Publikums von Amazon, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die große Auswahl, der kostenlose und schnelle Versand sowie die höhere Käuferfrequenz seien entscheidende Vorteile des US-Handelsriesen./edh/ajx;