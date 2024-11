NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 21,80 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr hätten die Zuversicht in positive Wende bei dem Zughersteller deutlich gestärkt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;