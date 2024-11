ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom nach einem Treffen mit dem Finanzchef Bernand Delpit mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Andre Kukhnin am Freitag betonte, seien die Aussagen beruhigend gewesen, was den Umgang mit den Problemen in der Lieferkette, Herausforderungen bei der Produktion und die Preisdisziplin betreffe./tih/ag;