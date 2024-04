FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Verkauf der US-Sparte für Bahn-Signaltechnik an Knorr-Bremse sei ein wichtiger Schritt im Schuldenabbau, schrieb Analyst Gael de-Bray am Freitag in einem Kommentar./ag/ajx;