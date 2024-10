NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabets C-Aktie mit einem Kursziel von 208 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die ersten Pläne der US-Justiz gegen die Monopolbildung des Internetriesen entsprächen den Erwartungen und dürften kaum einen Kurseinfluss haben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Sie seien zudem noch recht vage. Konkreter werde es dann am 20. November./ag/gl;