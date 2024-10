NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 208 US-Dollar belassen. Viele Investoren seien vorsichtig vor der anstehenden Entscheidung des US-Justizministeriums im Kartellverfahren gegen den Internetkonzern, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/edh;