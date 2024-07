NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen aus der Internet-Branche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Er sei hinsichtlich der Quartalsbilanzen positiv gestimmt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operativen Trends seien solide, allerdings seien die Erwartungen hoch. Alphabet, Amazon und Uber blieben seine Favoriten./bek/mis;