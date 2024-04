ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 166 auf 173 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Werbegeschäft der Google-Mutter bei Websuchen ziehe weiter an, auch YouTube-Anzeigen erholten sich, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Beitrag zum Ergebnis je Aktie im kommenden Jahr sei aber überschaubar und bereits in der Aktie eingepreist./niw/ajx;