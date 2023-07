Alphabet A 107.80 CHF -0.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Eric Sheridan mit aktuellem Blick auf die Themen im Bereich Onlinewerbung in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Internetkonzerne. Bei der Google-Mutter sieht er neben Pinterest und Yelp das deutlichste Chancenplus im Verhältnis mit den Risiken. Er hält den Konzern für einen langfristigen KI-Gewinner, also Profiteur des Trends Künstlicher Intelligenz./ag/tih;

