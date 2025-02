ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 303 Euro belassen. Der Versicherer habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten und übertreffe mit der Kapitalausschüttung seine Erwartungen, schrieb Analyst Will Hardcastle am Freitag in einer ersten Reaktion. Allerdings dürften die ein wenig enttäuschende Solvabilität und ein Ausblick, der eher sinkende als steigende Konsensschätzungen erwarten lasse, in der Wahrnehmung schwerer wiegen./gl/toih;