NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Eine etwaige regulatorische Blockade der Übernahme von Income Insurance in Singapur durch die Allianz wertete Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie als Enttäuschung. Ohne Details sei eine Einschätzung des Fortgangs in dieser Sache allerdings schwierig./bek/tav;