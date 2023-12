ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" belassen. Die Überinvestments (Crowding) im Versicherungssektor seien jüngst zurückgegangen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das gelte sowohl absolut als auch im Vergleich zu anderen Finanzwerten. Bei der Allianz sei der Crowding-Faktor jüngst gestiegen, vermutlich weil die Anleger mittlerweile höhere Erwartungen an den Vermögensverwalter Pimco hätten./bek/gl;