Allianz 212.19 CHF -1.01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Niedrige Kosten, der freie Barmittelfluss vom Vermögensverwalter Pimco und die Versicherungsverträge von Allianz Leben seien Kaufgründe für seinen "Top Pick", schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Allianz mit der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal im November die Gewinnprognose für 2023 anheben wird und dann auch ein Extra-Aktienrückkaufprogramm ankündigen könnte. Für 2023 rechnet Huttner mit einem Anstieg der Dividende um mehr als zehn Prozent./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.