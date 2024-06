HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron angesichts der Übernahme einer zusätzlichen Produktionsstätte in Italien auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Schritt unterstreiche die Erwartung eines signifikanten zukünftigen Wachstums, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Kauf sei der Chipindustrie-Ausrüster gut vorbereitet, um allen zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden./tih/bek;