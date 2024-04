NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die europäische Halbleiterbranche dürfte mit den Zahlen zum ersten Quartal starke Auftragseingänge und positive Ausblicke vorlegen, die manche Markterwartungen übertreffen könnten, schrieben die Analysten Janardan Menon und Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Unter den mittelständischen Branchenwerten gehören Aixtron zu ihren "Top Picks"./edh/mis;