NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Laut Aussagen auf einer hauseigenen Konferenz rechneten Unternehmen aus dem Halbleiterbereich weder mit einer weiteren Abschwächung noch mit einer Verbesserung der Nachfrage, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Am optimistischsten hätten sich Alphawave und Aixtron gezeigt./gl/he;