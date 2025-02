NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei zwar langsam in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Januar in den letzten vier Jahren im Durchschnitt weniger als vier Prozent der jährlichen Auslieferungen ausgemacht./la/he;