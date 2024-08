FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus mit Blick auf das Artemis-Mondprogramm der US-Raumfahrtbehörde NASA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 176 Euro belassen. Die Beteiligung von Airbus an der laufenden Artemis-Mission belege die technologisch ausgeprägten Kompetenzen von Airbus im Weltraumgeschäft, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mithilfe der laufenden Neuaufstellung dieser Aktivitäten erwartet der Experte mittelfristig auch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse./bek/mis;