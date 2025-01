NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Dezember auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Volumen, der Produktmix und rückläufige Lagerbestände ließen auf ein gutes Ergebnis im vierten Quartal schließen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/stw;