NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die Debatte um den französischen Haushalt könnten die Unternehmenssteuern angehoben werden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Bei einem Wert von 30 Prozent dürfte dies den Gewinn je Aktie von Safran um 4 Prozent schmälern, von Thales um 3 Prozent und von Airbus um 2 bis 3 Prozent. Die Risiken für das Wachstum des Verteidigungsbudgets seien aber sehr begrenzt./ajx/ag;