NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Februar-Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Auslieferung von 49 Flugzeugen entspreche mehr oder weniger ihrer Erwartung, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege die Zahl sieben Prozent über dem Vorjahresmonat. Um das Jahresziel von 800 Maschinen zu erreichen, müssten die Auslieferungen im Rest des Jahres um 8 Prozent steigen./tih/jha/;