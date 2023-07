NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 140 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Aktien des französischen Gaseherstellers brächten zwar Stabilität ins Depot, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bevorzuge aber Papiere der Wettbewerber. Bei Air Liquide könnten im zweiten Halbjahr in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld die Absatzmengen zurückgehen. Sowohl die Großindustrie als auch das Handelsgeschäft seien mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert./la/he;