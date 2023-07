NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Gasekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte rechneten die Franzosen aber mit einem nachlassenden organischen Umsatzwachstum. Udeshi hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen an und liegt nach eigener Aussage nun nur noch moderat unter den Konsensprognosen./gl/zb;