NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Profitabilität des Herstellers industriell genutzter Gase dürfte vor allem von den erzielten Preisen profitiert haben, schrieb Analyst Chris Counihan in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das könne sich in einem nochmals verbesserten Margenausblick für das laufende Jahr niederschlagen./bek/men;