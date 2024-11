NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Ergebnisseitig habe die Fluggesellschaft die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er verwies zudem auf Herausforderungen hinsichtlich der Kosten bei KLM. Die Kostenprognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden. Der Anstieg der Kosten im vierten Quartal weise mit Blick auf KLM auf fortgesetzte Herausforderungen, eine geringere Kapazität als bisher erwartet und höhere Wartungskosten hin./ck/gl;