NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 1,60 auf 1,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft setze ihre starke Performance fort, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fragezeichen stünden allerdings hinter der längerfristigen Zukunft von KLM./edh/mis;