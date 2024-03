NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die weiter robuste Reisenachfrage, begrenzte Kapazitäten und eine Stabilisierung der Treibstoffpreise sollten die Gewinnentwicklung der europäischen Fluggesellschaften stützen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch mieden die Anleger den Sektor und die Aktienkurse gingen weiter zurück. Er verstehe die Rezessionsängste, betonte der Experte. Am besten positioniert sei vor diesem Hintergrund Ryanair mit hohen Gewinnen und Barmittelzuflüssen sowie einer grundsoliden Bilanz. Bei den etablierten Gesellschaften böten sich Air France-KLM Chancen durch Kostensenkungen und die anstehenden Olympischen Sommerspiele in Paris./gl/ag;