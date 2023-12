ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Alles in allem sorgten die Aussagen des Managements der Airline für Zuversicht für die Zukunft, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl;