ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. DIe Supermarktkette gehe die unterdurchschnittliche Geschäftsentwicklung von Stop & Shop (S&S) an und habe am Freitag die Schließung von 32 leistungsschwachen Filialen in den USA angekündigt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies seien 8 Prozent des S&S-Portfolios. Ahold Delhaize komme hier schneller voran als erwartet. Die Schließungen seien ein Schritt in die richtige Richtung./ck/bek;