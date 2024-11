NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe wie von ihm erwartet in Europa stärker und in den USA schwächer abgeschnitten, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Ergebnismarge (Ebit) sei zwar überraschend hoch ausgefallen, doch 2025 drohe im US-Geschäft ein erheblicher Margendruck./gl/edh;