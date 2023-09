LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Adyen von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 1150 auf 900 Euro gesenkt. Der Zahlungsdienstleister bleibe der Klassenbeste in seiner Branche und habe ein langes Wachstum vor sich, auch wenn das zweite Halbjahr erst einmal schwierig werden sollte, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen über den Wettbewerbsdruck seien übertrieben./gl/edh;