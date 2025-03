NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2.152 Euro belassen. Sorgen um Konjunktur und Politik hätten die Aktien des Zahlungsabwicklers jüngst über Gebühr belastet, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese befänden sich nun auf einem ansprechenden Einstiegsniveau. Mittelfristig bleibe Nordamerika die wichtigste Wachstumsregion./bek/tih;