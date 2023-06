NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adobe Systems nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und zudem den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Matthew Swanson am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/men;