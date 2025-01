NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach ersten Eckdaten zum vergangenen Jahr von 266 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Die Trainingssaison ist vorbei", schrieb Analystin Olivia Townsend in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Die Herzogenauracher hätten starke Ergebnisse vorgelegt. Das operative Ergebnis sei getrieben von einer klar über den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung. Der offizielle Ausblick für 2025 komme erst, aber die Signale seien schon einmal stark. Townsend entfernte den Zusatz "Positive Catalyst Watch" bei Adidas-Aktien, nachdem die positiven Ereignisse erwartungsgemäß eingetroffen sind./ag/zb;