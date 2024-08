NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einem jüngsten Kursrücksetzer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Seine positive Einschätzung des Sportartikelherstellers werde durch ein gewisses Aufwärtspotenzial für den Gewinn je Aktie im Jahr 2025, Marktanteilschancen insbesondere in China, den Bewertungsabschlag gegenüber Mitbewerbern und einen verbesserten Free Cashflow untermauert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Adidas sei in der Branche sein bevorzugter Wert vor den mit "Sector Perform" eingestuften Aktien von Nike und Puma./tih/mis;