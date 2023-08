NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach einer Analyse der monatlichen Nachfrage- und Angebotstrends im US-Sportartikel-Bereich auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 200 Euro. Das heiße Wetter in den gesamten Vereinigten Staaten scheine zu guten Sommerverkäufen geführt zu haben, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Da unter anderem die Lagerbestände und Zahl der Artikel knapper werde, gebe es allmählich auch weniger Preisnachlässe. Zudem konstatierte sie, dass der Sportbekleidungssektor in den USA trotz schwächerer gesamtwirtschaftlicher Bedingungen weiter zu wachsen scheine./ck/he;