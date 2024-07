NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Die Resultate enthielten mehr Einzelheiten zu den Wachstumkomponenten, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Bestätigung des vorab angehobenen Jahresausblicks hält sie für konservativ./gl;