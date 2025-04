HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 270 auf 250 Euro gesenkt. Was US-Präsident Donald Trump dem Unternehmen mit Importzöllen wegnehme, das gebe der starke Euro in Teilen zurück, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne Adidas dem Kontrahenten Nike in China Marktanteile abnehmen. Grundsätzlich gebe es allerdings in puncto Produktfertigung für die Hersteller von Sportschuhen und -bekleidung keinen Ort des Versteckens./bek/mis;