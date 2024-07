NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die Zahlen seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) des Industriekonzerns indes seien stark gewesen. Die Aussagen zum laufenden dritten Quartal deckten sich mit den Erwartungen./bek/ck;