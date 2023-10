NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Der Schweizer Technologiekonzern habe erneut starke Zahlen abgeliefert, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar seien die Umsatz- und Ergebniskennziffern einen Hauch unter den Markterwartungen ausgefallen, doch sei dies durch den soliden Auftragseingang, den starken Barmittelfluss und die zuversichtlichen Aussagen zur Marge im Gesamtjahr wieder ausgeglichen worden. Kurzfristig dürfte das die Aktie stützen./tav/edh;