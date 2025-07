NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 48 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Elektrokonzerne am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison an. Trotz währungsseitigen Gegenwinds stiegen sie leicht an. Siemens, Schneider Electric und ABB hätten sich in China und den USA besser geschlagen, als noch zu Quartalsgewinn befürchtet./ag/bek;