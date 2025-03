NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Franken belassen. Am Markt liege der Fokus auf den Aufträgen im Segment Elektrifizierung, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem Ausblick am Dienstag. Mit Auswirkungen von Importzöllen sei im ersten Quartal wohl noch nicht zu rechnen, erste Anzeichen hierfür könne es aber im zweiten Quartal geben./bek/tih;