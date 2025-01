NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 50 auf 52 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Automationskonzerns hätten in den vergangenen Monaten nicht mit Siemens und Schneider Electric Schritt gehalten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist daher der Ansicht, dass sich die Gefahr eines offenbar schwächer als ursprünglich erwarteten Quartals darin schon widerspiegelt./ck/tih/he;