NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor den Jahreszahlen des Brauereikonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Vor dem Hintergrund hoher Vergleichswerte im lateinamerikanischen Markt dürften im Schussquartal die Volumina im niedrigen einstelligen Prozentbereich gesunken sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh;