LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev nach Branchendaten aus Mexiko auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Im Monat August seien die flächenbereinigten Umsätze im Einzelhandel im Jahresvergleich um 3,1 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mexiko, so hob Whyatt hervor, sei ein Kernmarkt für die Brauereikonzerne Heineken und AB Inbev./ck/la;