NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jüngste Marktforschungsdaten für den US-Markt seien weiter schwach, wenngleich stabil, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Brauereikonzern biete mit Blick auf 2024 aber die branchenweit beste Gewinnwachstumsstory, die der Experte nach wie vor für intakt hält./ajx/la;