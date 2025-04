Zinsentscheid: EZB dreht Zinsschraube nach unten

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins am Donnerstag um 25 Basispunkte gesenkt. Der wichtige Zinssatz liegt nun bei 2,25 Prozent. Es ist die sechste Leitzinssenkung in Folge.

Der Schritt war am Markt angesichts der US-Zollpolitik allgemein erwartet worden, denn die reziproken US-Zölle beeinträchtigen das Wirtschaftswachstum und sorgen - trotz ihrer zeitweisen Aussetzung - für erhebliche Unsicherheit. Experten gehen ausserdem davon aus, dass sich die Zölle disinflationär für den Euroraum auswirken werden, da sie den US-Dollar massiv schwächen, während der Euro aufwertet. Dem versucht die EZB nun durch eine Zinssenkung entgegenzuwirken. Vor dem durch US-Präsident Trump verursachten Zoll-Schock hatten die Währungshüter die Märkte noch auf eine mögliche Zinspause im April eingestimmt.

US-Zölle sorgen für unsichere Perspektiven

Anleger dürften nun vor allem auf Aussagen zum weiteren Ausblick achten, denn der weitere Weg der EZB ist noch völlig unklar. Einblick in die Überlegungen der Währungshüter dürfte die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde liefern, die gegen 14:45 Uhr beginnt. Die Frage sei laut "Dow Jones Newswires", wie der EZB-Rat die Perspektiven angesichts der Auswirkungen der US-Zölle sehe und wie offen er das kommunizieren werde. Angesichts der herrschenden Unsicherheiten dürfte jedoch fast sicher an der Maxime festgehalten werden, von Sitzung zu Sitzung auf Basis aktueller Daten zu entscheiden.

Donald Trumps Zölle waren sowohl von ihrer Höhe als auch von einigen Nebenwirkungen her überraschend: Eine Annahme von Ökonomen war gewesen, dass Einfuhrzölle von 25 Prozent den Dollar stärken und die Währungen der exportierenden Länder schwächen würden. Auf dieser Voraussetzung hatte Lagardes Aussage vom 20. März beruht, dass die in Aussicht gestellten Zölle kurzfristig zu einem Inflationsanstieg von 0,5 Prozentpunkten führen würden. Inzwischen ist jedoch klar, dass die Zölle den Dollar massiv schwächen, während der Euro aufwertet. EZB-Ratsmitglieder wie Francois Villeroy de Galhau hatten daher im Vorfeld der aktuellen Sitzung auf die inflationsdämpfende Wirkung dieser Aufwertung hingewiesen und Zinssenkungen gefordert.

EZB-Mitglied warnt: Finanzielle Instabilität möglich

Seit dem Beginn der Zollspirale haben sich bereits mehrere EZB-Vertreter zu den Möglichkeiten geäussert, die der Institution zur Verfügung stehen. So verfüge die Bank laut EZB-Direktor Piero Cipollone über zahlreiche Instrumente, die sie im Falle wirtschaftlicher Turbulenzen oder drastischer Einbrüche an den Finanzmärkten einsetzen kann, um rechtzeitig gegensteuern zu können und einer möglichen Krise entgegenzuwirken. Allerdings gibt die Gouverneurin der dänischen Zentralbank, Signe Krogstrup, zu bedenken, dass die finanzielle Stabilität durch eine anhaltende Unruhe gestört werden könnte: "Im Moment sehen wir eine Menge Unruhe", so Krogstrup im Rahmen einer Veranstaltung in Amsterdam gegenüber "Dow Jones Newswires". "Das System ist noch stabil, und wir sehen das nicht als Anzeichen für finanzielle Instabilität. Aber es besteht die Gefahr finanzieller Instabilität."

Redaktion finanzen.ch/ Dow Jones Newswires