Technische Korrektur: Leichte Dollarstärke bremst Goldpreis aus

Am Morgen steht die Bekanntgabe der endgültigen Zahlen zur Entwicklung der deutschen Inflationsrate (8.00 Uhr) auf der Agenda. Gerechnet wird laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten mit einem Rückgang von 10,0 (November) auf 8,6 Prozent p.a. Die Hoffnung auf ein Ende der restriktiven US- Geldpolitik verhindert derzeit eine deutlichere Verbilligung des gelben Edelmetalls. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt zum Beispiel aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 46 Prozent an, dass wir Ende des Jahres ein identisches bzw. niedrigeres Zinsniveau sehen werden. Neue Hinweise über die künftige Entwicklung der US-Leitzinsen könnte die für morgen anberaumte Bekanntgabe der US-Produzentenpreise für den Monat Dezember liefern.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Gegenüber Freitag ermässigte sich gegen 7.30 Uhr (MEZ) der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 8,80 auf 1.912,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rezessionssorgen belasten

Obwohl China am frühen Morgen besser als erwartete Konjunkturdaten verkündet hat, befindet sich der Ölpreis auf einer leichten Talfahrt, weil auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine pessimistische Analystenumfrage veröffentlicht wurde. Zwei Drittel der Befragten erwarten in diesem Jahr eine globale Rezession und 18 Prozent halten deren Eintreten sogar als "extrem wahrscheinlich". Wegen des gestrigen US-Feiertags wird der API-Wochenbericht einen Tag später als gewohnt - also erst am morgigen Mittwoch (nach US-Börsenschluss) veröffentlicht.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,44 auf 79,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,33 auf 84,79 Dollar anzog.





