Goldpreis zeigt sich stabil und nimmt Kampf um Marke von 2.400 Dollar auf

Werbung Goldpreis 2393.45 USD -0.19% Charts

News

Realtimekurs Kaufen Verkaufen

Mit dem Verzicht von US-Präsident Joe Biden auf die Präsidentschaftskandidatur werden in der US-Politik die Karten neu gemischt. Nun darf man gespannt sein, wen die Demokraten gegen Donald Trump antreten lassen. Eines dürfte bereits heute klar sein: Das politische Chaos und die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Machtverhältnisse im Land der weltweit grössten Wirtschaft spricht eher für als gegen den Kauf von Gold . Mitte August nominieren die Demokraten bei einem Parteitag in Chicago offiziell ihren Präsidentschaftskandidaten. Auf kurze Sicht dürften sich die Akteure an den Goldmärkten nun für wichtige US-Konjunkturindikatoren stark interessieren, die neue Hinweise auf die künftige US- Geldpolitik liefern könnten. Neben der US-Handelsbilanz für den Monat Juni stehen diverse US-Einkaufsmanagerindizes zur Bekanntgabe an, die unter Investoren als konjunkturelle Frühindikatoren hohes Ansehen geniessen.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehalten Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 0,60 auf 2.395,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf den API-Wochenbericht

An den Ölmärkten dürfte der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen (22.30 Uhr). Die vergangenen drei Updates waren zwar von rückläufigen Lagermengen gekennzeichnet, profitieren konnte der fossile Energieträger davon allerdings eher nicht. Trotz der gestrigen Zinssenkung in China befürchten die Marktakteure eine schwache Wirtschaft, was die Perspektiven der Ölnachfrage belastet. Auf der Angebotsseite bedrohen die Waldbrände in Kanada die dortige Ölproduktion und verhinderten bislang einen kräftigeren Rückschlag.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 78,35 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 82,42 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.ch