Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.362,50 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.354,16 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 13:13 Uhr wurde ein Preis von 36,18 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 36,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,00 Prozent auf 1.165,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.131,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 2,24 Prozent auf 1.025,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.002,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 0,12 Prozent stärker bei 65,37 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 65,34 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 63,37 US-Dollar am Vortag auf 63,37 US-Dollar nach oben (+0,17Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Freitagmittag lag der Haferpreis bei 3,78 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,78 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,25 Prozent auf 3,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis nordwärts. Um 13:00 Uhr steht ein Plus von 3,27 Prozent auf 6.819,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern notierte der Kakaopreis-Kurs noch bei 6.612,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,46 Prozent auf 4,36 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,40 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 10,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,52 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -0,61 Prozent auf 295,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 297,10 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,82 Prozent auf 0,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Weizenpreis kaum. Am Freitagmittag lag der Weizenpreis bei 202,50 Euro, der Vortageswert lag bei 202,75 Euro.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagmittag hinzu. Um 1,97 Prozent auf 3,73 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Rapspreis Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 482,25 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 481,00 Euro.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Freitagmittag lag der Heizölpreis bei 55,21 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 55,21 US-Dollar.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 1,29 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 12:24 Uhr auf 101,95 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 100,55 US-Dollar lag.

